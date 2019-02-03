Türk karate antrenöründen Özbekistan’da masterclass

Özbekistan Karate Federasyonunun daveti üzerine Taşkent'e gelen ünlü Türk karate antrenörü Sensei Yunus Demir, Özbekistanlı genç karateciler için masterclass etkinliği gerçekleştirdi.

Türkiye Karate Milli Takım Antrenörü Sensei Yunus Demir, Taşkent'te gençlere eğitim veriyor. Özbekistan Karate Federasyonu Başkanı Nurhan Nafasov'un da bulunduğu ustalık sınıfı çalışmalarında ülkenin çeşitli vilayetlerinden gelen 100'den fazla genç karateci, Türk karate uzmanından fizik, taktik ve teknik çalışmalarla ilgili ders alıyor.

1987 Antalya doğumlu Yunus Demir, Türkiye Karate Milli Takım Antrenörü ve milli hakem. Demir, ayrıca kurucusu olduğu Metin Demir Gençlik Spor Kulübü (Mets Karate) Yönetim Kurulu Başkanı.

Kaynak: İHA