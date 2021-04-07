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Türk kızı Ayla İsveç'teki Masterchef yarışmasında ikinci oldu!

İsveç'te yayınlanan MasterChef yarışmasında yarışan Ayla Canpunar başarısıyla adından söz ettirdi.

Türk kızı Ayla İsveç'teki Masterchef yarışmasında ikinci oldu!

İngiltere kökenli yemek yarışması Masterchef İsveç'te de yoğun ilgiyle izleniyor. İsveç'te yayınlanan MasterChef'te başarısıyla adından söz ettiren Ayla Canpunar, ikinci oldu.

40 yarışmacı arasından ikinci olan Canpunar, gözyaşlarına hakim olamadı.

Canpunar, AA muhabirine, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığını söyledi.

"Birinci olmak istiyordum ama ikincilik de güzel bir sonuç." diyen Canpunar şöyle devam etti:

"Küçüklükten beri annemin mutfakta yaptığı Türk yemeklerini yakından izlerdim. Zaman zaman da babamın çalıştırdığı restorana gidip yapılan yemekleri ilgiyle izlerdim. Bundan dolayı, yemek kültürüm çok gelişti, kendime güvenip bu yarışmaya katıldım."

Bundan sonraki hedefinin Türkiye'de yapılacak Masterchef yarışmasına katılmak olduğunu dile getiren Canpunar, "İsveç'te Türk yemeklerini tanıttım, Türkiye'de de İsveç yemeklerini tanıtmak istiyorum." şeklinde konuştu.

AYLA CANPUNAR KİMDİR?

Ayla Canpunar, İsveç'te de yoğun ilgiyle izlenen MasterChef'te başarısıyla adından söz ettirmiştir.

Ayla Canpunar hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

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Berkem Temizel
Gece Editörü
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