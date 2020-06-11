Türk Kızılay 152 yaşında

Türk Kızılay Bursa Şubesi yöneticileri, Kızılay'ın 152. kuruluş yıldönümünde Vali Yakup Canbolat'ı ziyaret etti.

Kızılay yöneticileri, Türk Kızılay Bursa Şubesi Şeref Başkanı Vali Yakup Canbolat'ı ziyaret etti. Şube Başkanı Davut Gürkan'ın nezaretinde gerçekleşen ziyarete Osmangazi Şube Başkanı Halil Atalay, Yıldırım Şube Başkanı Aykan ve Bursa Şube yönetim kurulu üyeleri de katıldı. Ziyarette konuşan Canbolat, Kızılay'ın kuruluşundan bugüne yurtiçinde ve yurtdışında gerçekleştirdiği yardım faaliyetleriyle merhamete dayalı kültürümüzden aldığı güçle dünyanın birçok farklı bölgesindeki mazlumlara umut olduğunu söyledi. Vali Canbolat, pandemi ile mücadele günlerinde de hayırseverlerin destekleri ile gerçekleştirdiği yardım çalışmalarıyla umut ve moral kaynağı olan Türk Kızılay ve Bursa Şubesi'nin faaliyetlerini takdirle yakından takıp ettiğini belirtti. Vali Yakup Canbolat, Türk Kızılay'ın merhamet elini güçlendiren tüm hayırseverler ve gönüllülere teşekkür etti.

Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan ise, 152 yıllık merhamet çınarı Türk Kızılay bünyesinde görev yapmaktan dolayı duydukları gururu dile getirdi. Davut Gürkan, gücünü hayırseverler ve gönüllülerinden alan bu iyilik hareketinin, kara gün dostu olan, umut veren organizasyon yapısı ile yalnızca ülkemizde değil dünyanın bir çok köşesinde ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu belirtti. Türkiye'nin gözbebeği kurumlarından olan Türk Kızılay'ın kuruluşundan bu yana hayırseverlerden aldığı gücüne güç katacak çalışmalara imza atmak için çabaladıklarını belirten Davut Gürkan, Türk Kızılay'ın merhamet eline destek veren herkese teşekkür etti.

Kaynak: İHA