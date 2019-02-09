Türk Kızılay Derneği Zonguldak Şubesi Genel Kurulu yapıldı

Türk Kızılay Derneği Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleşti. Tek liste ile gidilen olan genel kurulda Türk Kızılay Derneği Zonguldak Şubesi Başkanı Aydın Ergenç, oldu.

İŞKUR toplantı salonunda gerçekleşen genel kurula Ak Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen, AK Parti il başkanı Zeki Tosun, CHP Zonguldak İl Başkanı Hakkı Güney, Türk Kızılayı Genel Merkez Genel Sekreteri Ahmet İşgüzer, Kızılay Genel Müdür Yardımcısı Alper Küçük, İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli, Kızılay Eski Şube Başkanı Nihat Aygün, AFAD Müdürü Ahmet Güngör, Şoförler Odası Başkanı Osman Köksal Bahar, Zonguldak Kömürspor Kulüp başkanı Süleyman Caner, CHP Zonguldak Belediye başkan adayları, Sivil toplum kuruluşunun başkanları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan programda açılış konuşmasını yapan Türk Kızılayı mevcut şube başkanı Murat Uzun, teşekkür ve veda konuşması yaptı. Emeği geçen herkese teşekkür eden Uzun, "Türk Kızılayını taşımak her kişinin harcı değil er kişinin harcıdır. Bu gün dünyanın en büyük iyilik hareketi Türk Kızılayıdır. Emanete ihanet etmeden sağlam bir ele teslim edeceğimize inanıyorum. Türk Kızılayı'nı daha ileriye taşıyacaklar" dedi.

Ardından konuşan Kızılay Genel Müdür Yardımcısı Alper Küçük, ise "Kızılay vazifesi önemli bir vazifedir. Türk Kızılay'ı gönülleri ile vardır. Ben de Kızılay'daki vazifemden gurur duyuyorum. Bayrağı devralacak yeni arkadaşımıza başarılar diliyorum" dedi.

Türk Kızılayı Genel Merkez Genel Sekreteri Ahmet İşgüzer yaptığı konuşmasında; "Zonguldak kan merkezimiz Türkiye çapında en çok kan toplayan kan merkezimizdir. Yaptığımız yardımları ne vücut dilimizle nede konuşmalarımızla hiç belli etmiyoruz. Yeni seçilecek arkadaşlarımızın yanında olacağız. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Yönetim kurulu şu isimlerden oluştu; Yönetim kurulu şube başkanı Aydın Ergenç, yönetim kurulu üyeleri, Abdullah Nergiz, Ahmet Güngör, Ahmet Yılmaz, Fatih Keleş, Levent yaman, MEvlüt Kesin, Mevlüt Özdmir, Selim Atalay, Süleyman Caner, Süleyman Yılmaz oldu.

Kaynak: İHA