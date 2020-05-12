Türk Kızılay Edirne Şubesi ihtiyaç sahibi vatandaşları unutmuyor

EDİRNE (AA) - Türk Kızılay Edirne Şube Başkanı Kadir Çakay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını başladığından itibaren ihtiyaç sahibi 3 bin aileye gıda yardımı yapıldığını bildirdi.

Çakay, yaptığı yazılı açıklamada, Türk Kızılay Edirne Şubesi olarak dağıtılan gıda kolilerinin yanı sıra aşevinde pişirilen yemeklerin her gün 2 bin 500 kişiye ulaştırıldığını belirtti.

Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışından gelip kentteki yurtlarda karantina altında olan 13 bin 831 kişiye üç öğün yemek verildiğini aktaran Çakay, şube olarak üzerilerine düşen görevi yerine getirdiklerini kaydetti.

Gıda kolisi yardımı ve aşevi sıcak yemek dağıtımlarının aralıksız süreceğini belirten Çakay, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardımlarımız devam ediyor. İhtiyaç sahiplerinin kayıtları da devam etmekte olup şartları tutan vatandaşlarımıza şubemiz tarafından 800 aileye 400 liralık nakdi yardım yapılmış ve 926 aileye de gıda kartları verilmiştir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA