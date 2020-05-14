Türk Kızılay Edirne Şubesinden 926 aileye gıda kartı yardımı

EDİRNE (AA) - Türk Kızılay Edirne Şubesince 926 aileye gıda kartı yardımı yapıldı.

Şubeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ihtiyaç sahibi 926 aileye gıda kartı yardımı, 800 aileye de 400 liralık nakdi yardım yapıldı.

Koranavirüs salgınının başladığı tarihten bugüne kadar 3 bin ihtiyaç sahibi aileye gıda kolisi, konserve kavurma ve hijyen seti dağıtımı yapan Türk Kızılay Edirne Şubesi, birçok mahalledeki ihtiyaç sahibi 2 bin 500 kişiye de sıcak yemek ulaştırdı.

Edirne'de, yurt dışından gelen ve Kovid-19 tedbirleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurtlarına yerleştirilen vatandaşların kahvaltıları ile öğle ve akşam yemekleri de Türk Kızılay Edirne Şubesince karşılandı.













Kaynak: AA