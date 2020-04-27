Türk Kızılay, Kırklareli'nde pide dağıttı

KIRKLARELİ (AA) - Türk Kızılay, Kırklareli'nde vatandaşlara 5 bin pide dağıttı.

Pide dağıtımına Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanı Volkan Göç ile Kızılay gönüllüleri katıldı.



Göç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iftar öncesi vatandaşlara pide dağıttıklarını söyledi.

Ramazan ayı boyunca bu faaliyetlerin devam edeceğini ifade eden Göç, bunun yanında yaklaşık 5 bin 500 ihtiyaç sahibi vatandaşa da yemek dağıtımı yapıldığını kaydetti.

Vatandaşların ihtiyaç olmadıkça evlerinden çıkmaması gerektiğini belirten Göç, bu zor günlerin en kısa sürede üstesinden gelineceğine inandığını ifade etti.





Kaynak: AA