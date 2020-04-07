Türk Kızılay Malkara'da 40 aileye gıda yardımı yaptı
TEKİRDAĞ (AA) - Türk Kızılay, Malkara ilçesinde 40 aileye gıda kolisi dağıttı. Türk Kızılay Malkara Şube Başkanı Ömer Meral, yaptığı açıklamada, belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolilerinin teslim edildiğini söyledi. Meral, "Genel Merkezimiz içerisinde konserve etlerin bulunduğu...
TEKİRDAĞ (AA) - Türk Kızılay, Malkara ilçesinde 40 aileye gıda kolisi dağıttı.
Türk Kızılay Malkara Şube Başkanı Ömer Meral, yaptığı açıklamada, belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolilerinin teslim edildiğini söyledi.
Meral, "Genel Merkezimiz içerisinde konserve etlerin bulunduğu yardım kolileri gönderdi. Bunları mahalle muhtarlarımız ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıttık." dedi.
Kaynak: AA
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