Türk Kızılayı Derneği Bandırma Şubesi Olağan Genel Kurulu

BALIKESİR (AA) - Türk Kızılayı Derneği Bandırma Şubesinin Olağan Genel Kurulu'nda, 43 yıldır başkanlık yapan Mehmet Özümüt, görevi oğlu Halil Özümüt'e devretti.

Kızılay Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu Toplantı Salonu'nda yapılan genel kurulda, mevcut başkan Mehmet Özümüt, yeni dönemde aday olmadığını açıkladı.

İki listenin katıldığı seçimlerde 104 oyun 66'sını alan Mehmet Özümüt'ün oğlu Halil Özümüt başkanlığa seçildi. Diğer başkan adayı Ali Kemal Sert ise 38 oyda kaldı.

Genel kurulda 43 yıllık hizmetinden dolayı Mehmet Özümüt ile yönetim kurulu üyelerine teşekkür belgesi ve plaket verildi.

Kaynak: AA