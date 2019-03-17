Türk Kızılayı Körfez Şubesi Başkanlığına Akın seçildi

KOCAELİ (AA) - Türk Kızılayı Körfez Şubesi Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa İsmail Hakkı Akın seçildi.

Şube binasında saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan ve tek listeyle seçime girilen kongrede konuşan İsmail Hakkı Akın, Türk Kızılayı'nın zor gün dostu olduğunu belirterek, Kocaeli halkı olarak zor günü iyi bildiklerini kaydetti.

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde bir afet yaşadıklarını anımsatan Akın, "Sıkıntı çektik ama bize ilk koşan yine Türk Kızılay oldu. İnşallah bir daha böyle afetler yaşamayız." diye konuştu.

Türk Kızılayı Kocaeli Şube Başkanı Cengiz İpek de ilçedeki şubeleri kurulmadan önce yapılan çalışmaları gördüklerini dile getirerek, Akın ve ekibinin bundan sonra daha güzel çalışmalara imza atacaklarını bildirdi.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada Türk Kızılayı Körfez Şube Başkanlığı'na İsmail Hakkı Akın seçildi.









Kaynak: AA