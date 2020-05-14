Türk Kızılayı, Sudan’ın güneyinde 860 gıda kolisi dağıttı

HARTUM (AA) - Türk Kızılayı, ramazan yardımları kapsamında Sudan'da ihtiyaç sahiplerine 860 gıda kolisi dağıttı.



Türk Kızılayı Sudan ekibi, Güney Kurdufan eyaletinin Kadukli ve Delenc kentlerinde 500, Mavi Nil eyaletinin Damazin kentinde 360 gıda paketini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Ramazan faaliyetlerini, "Dertler Paylaştıkça Bitecek Yeter ki İnan Buna" sloganıyla başlatan Türk Kızılayı, ramazan boyunca Sudanlılara 5 bin gıda kolisi ulaştırmayı hedefliyor.





Kaynak: AA