Türk Kızılayın Sudan'daki ramazan yardımları sürüyor

HARTUM (AA) - Türk Kızılay, ramazan yardımları kapsamında Sudan'da ihtiyaç sahiplerine 410 gıda kolisi dağıttı.

Türk Kızılay Sudan Delegasyonu Başkanı Serdar Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent Hartum'un Soba ve Vadnubavi bölgelerinde hayırseverlerin bağışladığı 410 gıda kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını söyledi.

Yılmaz, yardım paketlerinde şeker, tuz, un, makarna, sıvı yağ, hurma, salça, mercimek, meyve suyu ve çocuklar için şeker gibi gıda maddeleri bulunduğunu belirtti.

Ramazan faaliyetlerini "Dertler Paylaştıkça Bitecek Yeter ki İnan Buna" sloganıyla başlatan Türk Kızılay, ramazan boyunca Sudanlılara 5 bin gıda kolisi ulaştırmayı hedefliyor.









Kaynak: AA