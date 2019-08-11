Türk Kızılayı'ndan Kosova'da 6 bin aileye kurban eti

Türk Kızılay'ı tarafından Kosova geneline dağıtılmak üzere 150 adet büyük baş hayvan kesilerek 6 bin ihtiyaç sahibi Türk, Boşnak, Arnavut aile dağıtıldı.

Kosova'nın Prizren şehrinde gerçekleşen kurban kesimlerinin ardından kurban etleri, Kosova genelinde Kosova Kızılhaçı tarafından tespit edilen ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Prizren'deki kesim törenine Kosova Kamu Yönetimi Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Mahir Yağcılar'ın yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti Prizren Başkonsolosluğu temsilcileri ile Türk KFOR subaylarının da katıldığı törende, Türk Kızılayı'na bağışta bulunanların isimleri okundu.

ya açıklamalarda bulunan Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan, Türk Kızılayı olarak her yıl dünyanın farklı ülkelerinde olduğu gibi bu yıl da Kosova'da kurban kestiklerini söyledi. 150 büyük baş hayvan kestiklerini söyleyen Tan, etlerin toplamda 6 bin aileye ulaşacağını söyledi. Kosova Kamu Yönetimi Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı Mahir Yağcılar da, desteklerinden dolayı Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Kızılayı'na teşekkür etti. Konuşmaların ardından Hafız Davut Lezi tarafından okunan dualar ve tekbirlerin ardından kurban kesimi işlemleri başladı.

DHA