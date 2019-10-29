Türk Kızılayı’nın önemi minik öğrencilere öğretildi

Adıyaman Nene Hatun Anaokulu'nda Türk Kızılay Haftası çeşitli etkinlikle kutlanıyor.

Nene Hatun Anaokulu öğrencilerine Türk Kızılayı'nın önemi anlatıldı. Daha sonra öğrenciler tarafından Türk Kızılay'ını anlatan drama sahnelendi. Minik öğrencilerin drama da ki performansı eğitimciler ve velilerinden büyük beğeni aldı.

29 Eylül-4 Kasım tarihleri arasında kutlanılan Türk Kızılayı Haftasında öğrencilere haftanın önemine ilişkin çeşitli etkinlikler yapılacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA