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  3. "Türk kızlarına tecavüz edeceğim" demiş, herkesi çileden çıkarmıştı! Suriyeli 2 kişi gözaltına alındı!

"Türk kızlarına tecavüz edeceğim" demiş, herkesi çileden çıkarmıştı! Suriyeli 2 kişi gözaltına alındı!

Canlı yayında "Türk kızlarına tecavüz edeceğim" cümleleri sarf eden iki Suriyeli şahıs, gözaltına alındı.

Sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yapan iki Suriyeli, Türk halkına çirkin ithamlarda bulunmuş, "Türk kızlarına tecavüz edeceğim" diyerek izleyenleri adeta çileden çıkarmıştı. Özellikle Türk takipçilerinin verdiği tepkilere dalga geçer nitelikte yanıt veren ikili, çok kısa bir süre içerisinde yakalanıp gözaltına alındı.

Türk kızlarına tecavüz edeceğim demiş, herkesi çileden çıkarmıştı! Suriyeli 2 kişi gözaltına alındı!

POLİS EKİPLERİNİ HAREKETE GEÇİRDİ

Polis ekipleri şikayetler üzerine hayrete düşüren görüntüleri izleyerek, vakit kaybetmeden harekete geçti.

Türk kadınına hakaret eden Suriye uyruklu M.E.A. İzmir'de, K.S.A. ise Aydın'ın Didim ilçesinde gözaltına aldı.

Türk kızlarına tecavüz edeceğim demiş, herkesi çileden çıkarmıştı! Suriyeli 2 kişi gözaltına alındı!

NE OLMUŞTU?

2 Suriyeli arkadaş, sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayın ile birlikte Türk takipçilerine çirkin sözler sarf etmiş, son olarak " Sizin kızlarınız her yerde s...." cümlelerini kullanarak izleyicilere saç yoldurmuştu. 

 

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
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