"Türk kızlarına tecavüz edeceğim" demiş, herkesi çileden çıkarmıştı! Suriyeli 2 kişi sınır dışı edilecek!

Sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yapan iki Suriyeli, Türk halkına çirkin ithamlarda bulunmuş, "Türk kızlarına tecavüz edeceğim" diyerek izleyenleri adeta çileden çıkarmıştı. Özellikle Türk takipçilerinin verdiği tepkilere dalga geçer nitelikte yanıt veren ikili, çok kısa bir süre içerisinde yakalanıp gözaltına alındı. İfadeleri alınan iki şahsın Türkiye'den sınır dışı edilecek.

SINIR DIŞI EDİLECEKLER

Polis ekipleri şikayetler üzerine hayrete düşüren görüntüleri izleyerek, vakit kaybetmeden harekete geçti.

Türk kadınına hakaret eden Suriye uyruklu M.E.A. İzmir'de, K.S.A. ise Aydın'ın Didim ilçesinde gözaltına aldı.

İfadeleri alınan zanlılar, savcını talimatıyla sınır dışı edilmek üzere Aydın İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

NE OLMUŞTU?

2 Suriyeli arkadaş, sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayın ile birlikte Türk takipçilerine çirkin sözler sarf etmiş, son olarak " Sizin kızlarınız her yerde s...." cümlelerini kullanarak izleyicilere saç yoldurmuştu.