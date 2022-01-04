Rakı fiyatları 2022 güncel kaç TL? Yeni Rakı, Efe, Tekirdağ, Burgaz rakı fiyatları ne kadar? Zamlı güncel fiyatlar nedir?Baba dizisinin konusu nedir? Baba oyuncu kadrosunda kimler var?Hopan isminin anlamı nedir, Hopan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Niran Ünsal'dan sevenlerini üzecek intihar itirafı! "O köprünün dili olsa da konuşsa"Son dakika! Beşiktaş'tan TFF'ye ligleri erteleme talebi!2022 Orta Doğu Teknik Üni. Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 108410381Güncel votka fiyatları 2022 | Votka fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte fiyat listesi...İz Düşümlü ne demek, TDK'ya göre İz Düşümlü kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?2021 yılında Google Türkiye'de spor kategorisinde en çok aratılan isimler belli oldu! Zirvedeki isim çok şaşırttı!Rapçi Sefo'nun İrem Derici hakkında yaptığı yorum sosyal medyada gündem oldu! "Bir b.k'a benzetemedi"
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. "Türk kızlarına tecavüz edeceğim" demiş, herkesi çileden çıkarmıştı! Suriyeli 2 kişi sınır dışı edilecek!

"Türk kızlarına tecavüz edeceğim" demiş, herkesi çileden çıkarmıştı! Suriyeli 2 kişi sınır dışı edilecek!

Canlı yayında "Türk kızlarına tecavüz edeceğim" cümleleri sarf eden iki Suriyeli şahsın, gözaltına alınmaları ardından, sınır dışı edilmelerine karar verildi.

Sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yapan iki Suriyeli, Türk halkına çirkin ithamlarda bulunmuş, "Türk kızlarına tecavüz edeceğim" diyerek izleyenleri adeta çileden çıkarmıştı. Özellikle Türk takipçilerinin verdiği tepkilere dalga geçer nitelikte yanıt veren ikili, çok kısa bir süre içerisinde yakalanıp gözaltına alındı. İfadeleri alınan iki şahsın Türkiye'den sınır dışı edilecek.

Türk kızlarına tecavüz edeceğim demiş, herkesi çileden çıkarmıştı! Suriyeli 2 kişi gözaltına alındı!

SINIR DIŞI EDİLECEKLER

Polis ekipleri şikayetler üzerine hayrete düşüren görüntüleri izleyerek, vakit kaybetmeden harekete geçti.

Türk kadınına hakaret eden Suriye uyruklu M.E.A. İzmir'de, K.S.A. ise Aydın'ın Didim ilçesinde gözaltına aldı.

İfadeleri alınan zanlılar, savcını talimatıyla sınır dışı edilmek üzere Aydın İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Türk kızlarına tecavüz edeceğim demiş, herkesi çileden çıkarmıştı! Suriyeli 2 kişi sınır dışı edilecek!

NE OLMUŞTU?

2 Suriyeli arkadaş, sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayın ile birlikte Türk takipçilerine çirkin sözler sarf etmiş, son olarak " Sizin kızlarınız her yerde s...." cümlelerini kullanarak izleyicilere saç yoldurmuştu. 

 

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
6
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT