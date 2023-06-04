Türk komandoları NATO'nun talebi üzerine Kosova'ya yardım elini uzatmaya başladı

Kosova’da meydana gelen olaylar sonrası bölgede görevlendirilen 65’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımıza bağlı komando taburu, Kosova’ya intikale başladı. Milli Savunma Bakanlığından, Kosova'da meydana gelen olaylar sonrası NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığının talebi üzerine bir komando taburu Kosova'ya yardıma başladı

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Bakanlıktan, Kosova'da meydana gelen gelişmelere ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin BM, NATO, AB ve AGİT görevleri ile ikili ilişkiler kapsamında bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlamayı sürdürdüğü belirtildi.

Bu bağlamda Türkiye ile ortak tarihi ve kültürel değerlerin bulunduğu Balkanlar'daki gelişmelerin de yakından takip edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye, son günlerde dost ve kardeş Kosova'nın kuzeyinde gerçekleşen, bölgesel güvenlik ve istikrara zarar veren olayların diyalog yoluyla çözümü için yapıcı bir tutum sergilemekte ve taraflara itidal çağrısında bulunmaktadır. Kosova'da meydana gelen olaylar sonrası NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığı/Napoli (İtalya) tarafından yapılan talebe istinaden daha önce NATO Kosova Gücüne tahsisli olan 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımıza (Lüleburgaz) bağlı bir komando taburu ihtiyat birliği olarak görevlendirilmiştir. Görevlendirilen birliğimizin 4-5 Haziran 2023'e kadar Kosova'da bulunan Sultan Murat Kışlası'na intikali için gerekli hazırlıklara başlanmıştır."

İntikal Başladı

MSB'den yapılan videolu paylaşımda "Kosova’da meydana gelen olaylar sonrası bölgede görevlendirilen 65’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımıza (Lüleburgaz) bağlı komando taburu, Kosova’ya intikale başladı." denildi.

Kosova da neler oluyor?

Kosova’nın kuzeyinde Arnavut belediye başkanlarının görevlerine başlamasına karşı çıkan Sırplar ile polis arasında olaylar çıktı. Kosova polisine ait zırhlı araçlara Sırp milliyetçi sembolleri çizen göstericiler, polise taş ve şişe gibi çeşitli nesneler fırlattı. Polis ise Sırp göstericilere göz yaşartıcı gaz ile karşılık verdi Çıkan olaylarda 25’i NATO'nun Kosova Barış Gücü (KFOR) askeri olmak üzere toplam 75 kişinin yaralandığı bildirildi..

KAYNAK: İHA

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