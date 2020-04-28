ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık Bakanlığı olarak, virüsü kendi laboratuvarımızda başarıyla izole ettik. Bu, araştırma kuruluşlarımızda aşı çalışmaları için daha fazla araştırma yapılmasının yolunu açacaktır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 10 Nisan'da gerçekleştirilen Türk Konseyi Liderler Zirvesi'nde alınan karar gereği "Türk Konseyi Sağlık Bakanları Toplantısı" düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti'ni Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın temsil ettiği toplantıya, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Macaristan Sağlık Bakanlarının yanı sıra DSÖ Avrupa Direktörü ve Türk Konseyi Genel Sekreteri de katıldı.



Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, üyeler arasında iş birliğini güçlendirme konusunda mutabakata varıldı.

Dönem başkanı olan Azerbaycan tarafından açılışı yapılan toplantıda, üye ülke temsilcileri sırayla söz aldı.

-Dayanışma çağrısı

Bakan Koca toplantıda, salgınlarla mücadelede ülkelerin kendi aldıkları önlemlerin yeterli olmadığını ve küresel düzeyde tedbirler alınarak iş birliği içinde bulunulması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin, koronavirüs salgınıyla mücadelede tedbirleri ilk uygulayan ülkelerden biri olduğunu ifade eden Koca, ülkede erken dönemden itibaren alınan önlemleri özetledi.

Türkiye'nin iyi uygulama örneklerini "Pandemi Planlaması", "Destekleyici Stratejiler" ve "Araştırma ve Geliştirme" olmak üzere üç ayrı başlık altında katılımcılarla paylaşan Koca, şunları kaydetti:

"Türkiye, şüpheli vakaların tüm temaslılarının test edilmesini ve sıkı takibini sağlayan geniş kapsamlı bir strateji takip etmektedir. Sağlık Bakanlığı olarak, virüsü kendi laboratuvarımızda başarıyla izole ettik. Bu, araştırma kuruluşlarımızda aşı çalışmaları için daha fazla araştırma yapılmasının yolunu açacaktır. Bakanlık olarak ayrıca Kovid-19 araştırması üzerine yenilikçi projeler için bir veri tabanı oluşturduk."

Koca, başta bilim insanları arasında olmak üzere tüm alanlarda iş birliğine hazır olduklarını bildirerek, üye ülkelere dayanışma çağrısı yaptı.

-"Sorun küresel, çözüm dostlarımızla"

Koca, salgının ticari ve ekonomik etkilerini minimize etmek adına tedarik zinciri oluşturulmasını ve Sağlık İş Forumlarının her yıl bir üye ülkenin ev sahipliğinde gerçekleştirilmesini önerdi.

Koronavirüs gündemiyle ilgili Türkiye'de "Sorun küresel, çözüm ulusal" sloganını benimsediklerini ifade eden Bakan Koca, bu sloganı "Sorun küresel, çözüm dostlarımızla" şeklinde güncellemek istediğini belirtti.

Kaynak: AA