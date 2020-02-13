Türk Konseyi zirvesinin bu yıl Kazakistan'da yapılması planlanıyor

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan Başbakanı Askar Mamin, bu yıl Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) zirvesinin Kazakistan'ın Türkistan kentinde yapılmasının planlandığını bildirdi.

Kazakistan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, Mamin, Türkistan kentine yaptığı iş ziyareti kapsamında yılda 3 milyon yolcu kapasiteli yeni havalimanı inşaatını inceledi.

Mamin, şehirde inşası devam eden idari, kültürel ve sosyal binaların inşaat süreci hakkında bilgi aldı.

Başbakanı Mamin, ayrıca Türk firmaları tarafından yapılan ve bu yıl hizmete sunulması planlanan beş yıldızlı oteller ve turistik tesislerin inşaat alanlarını ziyaret etti.

Türkistan kentinin gelişmesine büyük önem verildiğini söyleyen Mamin, "Bu yıl sonbaharda burada Türk Konseyi Devlet Başkanları Zirvesi'nin yapılması planlanıyor. Bu bağlamda, tüm tesislerin inşaatının zamanında ve kaliteli bir şekilde tamamlanması gerekir." dedi.

Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, 2018 Haziran'da Güney Kazakistan eyaletinin adını Türkistan olarak değiştirmiş, eyalet merkezini Çimkent'ten Türkistan kentine taşımıştı.

Kazak hükümeti, Türkistan'ın altyapısı için 2019-2020 yıllarında yaklaşık 1,4 milyar dolar yatırım yapılacağını açıklamıştı.





Kaynak: AA