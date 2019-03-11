Türk kültüründe iyilik kavramı anlatılıyor

Malatya Kent Konseyi Genel Sekreterliğinin başlattığı "Gelenekten Geleceğe" projesi kapsamında Türk kültüründe var olan iyilik kavramının geçmişten günümüze seyrini anlatmak amacıyla Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından "Kültürümüzde İyilik" konferansı düzenlendi.

Kent Konseyi'nde düzenlenen programa Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut, Kadın Meclisi üyeleri ve konferanslarını vermek üzere Malatya Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik görevlisi Yasemin Çatı katıldı. Malatya Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik görevlisi Yasemin Çatı, " İnsanlık tarihi kadar eski bir kavram olan iyilik kavramı Peygamber Efendimiz dönemi, Asrı Saadet dönemi, Osmanlı dönemi olmak üzere geçmişten günümüze kültürümüzde yer almıştır. Bu gerek vakıf gerek mimari gerek aşevleri olarak kendini göstermiştir" dedi. Çatı, bir sofra kurulduğu zaman paylaşılan yiyeceklerin bereketini ifade etmek için "Halil İbrahim" sofrası söyleminin paylaşımın sadece kültüre değil gündelik hayatta kullanılan dile de yansıdığını kaydetti.

Geçmişten bugüne vakıf kültürüne bakarken önemli örneklerle tarihte yer alan Osmanlı Medeniyeti'nden bahseden Çatı, "Osmanlı da vakıflar sadece devlet tarafından ortaya çıkmaz, hayır sahipleri tarafından da yapılır. Bu dinimizin bize kazandırdığı örnek bir davranıştır" şeklinde konuştu.

Osmanlı'nın başka ülkelerde yaptığı eserlerden örnek veren Çatı, Osmanlı'nın inşa ettiği mimarilerin ülkelere katkısına da değindi. Peygamber Efendimizin ve Asrı Saadet Döneminde yaşanılmış olayları anlatan Çatı, "Sevdiğimiz eşyalardan verdiğimiz zaman üstün iyilik kavramına ulaşmış olacağız. Paylaşmayla yapacağımız iyiliklerde bereket artacaktır" dedi.

Katılımcılar Çatı'yla konu ile ilgili düşüncelerini paylaştıktan sonra düzenlenen konferanstan dolayı Kent Konseyi Genel Sekreterliği'ne teşekkür etti.

Kaynak: İHA