Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu tarafından 27-29 Eylül 2019 tarihleri arasında Kosova ve Kuzey Makedonya'da "Anadolu Kültür ve Tarihinde Rumeli'nin Yeri" konulu kültür programı düzenlenecek.

Priştine, Prizren, Ohri, Struga, Kalkandelen ve Üsküp şehirlerini kapsayan programda, Anadolu ve Rumeli topraklarında mayalanan Türk kültürünün Rumeli'deki izleri sürülecek.

Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden lise öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen kültür buluşmalarının devamı niteliğindeki kültür programı, gençlerin milli kültür ve değerleri anlamaları ve yerinde görmeleri amacıyla düzenleniyor. Daha önce Çanakkale, Mardin, Erzurum, Amasya gibi Anadolu'nun çeşitli kentlerinde düzenlenen programda gençler bilim insanları, bürokratlar ve sanatçılarla bir araya gelerek hem tarihi konular ve kültürel değerler üzerine fikirlerini ifade ediyor hem de alan gezileriyle kültürel mekânları ziyaret ediyor.

Kaynak: İHA