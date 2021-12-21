Antisepsi ne demek, TDK'ya göre Antisepsi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?2022 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üni. Moleküler Biyoloji ve Genetik Taban, Tavan Puan (Lisans) | 200110211Coca Cola fiyat listesi 2021 | Coco Cola zam geldi mi, zam mı geldi? 2.5 litre kaç TL?Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sonrası hareketlendi! Vatandaşlar dolarlarını bozdurmak için döviz bürolarına akın ettiTürk lirası değeri 21 Aralık 2021 | Türk Lirası son bir gün grafiğiReynmen'in ricasını kabul eden kurye dehşeti yaşadı! Fenomenden şikayetçi oldu!2022 Kütahya Sağlık Bilimleri Üni. Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Taban, Tavan Puan (Lisans) | 111490202Teşmil ne demek, TDK'ya göre Teşmil kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Show TV Üç Kuruş 8. bölüm full, tek parça izle | Üç Kuruş son bölüm Youtube izleBedelli askerlik ücreti ne kadar 2022? Bedelli Askerlik ücreti nasıl yatırılır 2022?
İstanbul4 °C
  1. HABERLER
  2. EKONOMİ
  3. Türk lirası değeri 21 Aralık 2021 | Türk Lirası son bir gün grafiği

Türk lirası değeri 21 Aralık 2021 | Türk Lirası son bir gün grafiği

Dün akşam saatlerinden itibaren değeri artan Türk Lirası için "Türk lirası değeri 21 Aralık 2021 | Türk Lirası son bir gün grafiği " konu başlıkları merak edildi. İşte detaylar...

Türk lirası değeri 21 Aralık 2021 | Türk Lirası son bir gün grafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TL'ye değer kazandıran konuşmasının ardından, Dolar, Euro, altın gibi dövizlerde görülen düşüş, Türk halkına umut oldu. Bunun hemen ardından "Türk lirası değeri 21 Aralık 2021 | Türk Lirası son bir gün grafiği " konu başlıkları araştırılmaya başlandı. Haberimizde Türk Lirasının son bir günde yükselişe geçen grafiğine yer verdik.

Türk lirası değeri 21 Aralık 2021 | Türk Lirası son bir gün grafiği

TÜRK LİRASI DEĞERİ 21 ARALIK 2021 | TÜRK LİRASI SON BİR GÜN GRAFİĞİ

Türk Lirası 20 Aralık 2021 tarihi itibarıyla yükselişe geçti. Bu durum grafiklere görseldeki gibi yansıdı;

Türk lirası değeri 21 Aralık 2021 | Türk Lirası son bir gün grafiği

TL'nin değer kazanmasının hemen ardından İngiliz Ekonomist Timothy Ash, "30 yıllık ekonomistim. Hiçbir para biriminde bu denli döviz oynaklığını hiç görmedim. İnanılmaz" yorumunda bulundu. 

TL grafiğini paylaşan Ash, binlerce beğeni aldı.

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT