Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TL'ye değer kazandıran konuşmasının ardından, Dolar, Euro, altın gibi dövizlerde görülen düşüş, Türk halkına umut oldu. Bunun hemen ardından "Türk lirası değeri 21 Aralık 2021 | Türk Lirası son bir gün grafiği " konu başlıkları araştırılmaya başlandı. Haberimizde Türk Lirasının son bir günde yükselişe geçen grafiğine yer verdik.

TÜRK LİRASI DEĞERİ 21 ARALIK 2021 | TÜRK LİRASI SON BİR GÜN GRAFİĞİ

Türk Lirası 20 Aralık 2021 tarihi itibarıyla yükselişe geçti. Bu durum grafiklere görseldeki gibi yansıdı;

TL'nin değer kazanmasının hemen ardından İngiliz Ekonomist Timothy Ash, "30 yıllık ekonomistim. Hiçbir para biriminde bu denli döviz oynaklığını hiç görmedim. İnanılmaz" yorumunda bulundu.

TL grafiğini paylaşan Ash, binlerce beğeni aldı.