Türk mahkemelerinin iade etmediği DEAŞ üyesi, Avustralya vatandaşlığından çıkarıldı

Kilis Ağır Ceza Mahkemesi'nin Avustralya'ya iadesini reddettiği DEAŞ üyesi Neil Christopher Prakash'ın Avustralya vatandaşlığından çıkarıldığı öğrenildi.

Kilis'te yakalanarak tutuklanan ve ABD'nin ölüm listesinde yer alan DEAŞ terör örgütünün üyesi Avustralya vatandaşı Neil Christopher Prakash'ın Avustralya vatandaşlığından çıkarıldığı öğrenildi. Örgütün propaganda filminde oynadığı için için "popüler terörist" diye tanınan ve bir süredir Kilis'te cezaevinde bulunan terörist Prakash alınan bir kararla Avustralya vatandaşlığından çıkarıldı.

Avusturalyalı olan ve babasının Fiji'de doğumlu olması sebebi ile çifte vatandaşlığı bulunan 27 yaşındaki Prakash'ın terör faaliyetlerinde bulunduğu gerekçesiyle bu kararın alındığı bildirildi. 27 yaşındaki Prakash, Avustralya Vatandaşlık Yasası'nın 35'nci maddesi uyarınca vatandaşlık hakkını kaybetti. Prakash'ın pasaportu 2014'de iptal edilmiş, 2015'te ise yaptırım listesine eklenmişti.

Prakash, 15 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyor. 20 Şubat'ta mahkemeye çıkacak olan DEAŞ terör zanlısının kefaletle serbest bırakılması isteği geçen hafta karşılıksız bırakıldı. Temmuz ayında Kilis'te görülen davada ise mahkeme, Avustralya" tarafından yöneltilen Prakash'ın iade talebini reddetmişti.

Kaynak: İHA