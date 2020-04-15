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Türk Metal Sendikası Onursal Başkanı Mustafa Özbek hayatını kaybetti

ANKARA (AA) - Türk Metal Sendikası Onursal Başkanı Mustafa Özbek, 80 yaşında hayatını kaybetti.Bir süredir kanser tedavisi gören Özbek'in vasiyeti üzerine, cenazesi memleketi Kırıkkale'de toprağa verilecek.Uzun yıllar Türk Metal Sendikası Genel Başkanlığı yapan Özbek, Ergenekon soruşturması...

Türk Metal Sendikası Onursal Başkanı Mustafa Özbek hayatını kaybetti

ANKARA (AA) - Türk Metal Sendikası Onursal Başkanı Mustafa Özbek, 80 yaşında hayatını kaybetti.

Bir süredir kanser tedavisi gören Özbek'in vasiyeti üzerine, cenazesi memleketi Kırıkkale'de toprağa verilecek.

Uzun yıllar Türk Metal Sendikası Genel Başkanlığı yapan Özbek, Ergenekon soruşturması kapsamında bir süre cezaevinde kalmıştı.

Kaynak: AA




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