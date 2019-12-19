Türk Metal Sendikası'ndan 'toplu sözleşme' eylemi

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde Türk Metal Sendikası (TMS) üyeleri, toplu sözleşme görüşlerinin anlaşmazlıkla sonuçlanması üzerine eylem yaptı. Türk Metal Sendikası Çerkezköy Şube Başkanı Murat Koçak, "Üyelerimizin hayır dediği hiçbir şeyi kabul etmeyeceğiz" dedi.

Türk Metal Sendikası, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'na (MESS) bağlı Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerindeki bulunan iş yerlerinde toplu sözleşme görüşmelerinde istenilen sonucun çıkmaması üzerine Çerkezköy Cumhuriyet Meydanı'nda eylem yaptı. İşçilerin katıldığı eylemde konuşan Türk-İş Tekirdağ İl Temsilcisi ve Türk Metal Sendikası Çerkezköy Şube Başkanı Murat Koçak, MESS ile aralarındaki toplu iş sözleşmesi müzakerelerinin 7 Ekim'de başladığını belirterek, tüm iyi niyetlerine karşın uzlaşamadıklarını söyledi. Koçak, şöyle konuştu:

"Müzakerelerin 5'inci oturumunda uyuşmazlık zaptı tuttuk ve masadan kalktık. Oysa biz, Türk Metal olarak, gerçekten de üzerinde uzlaşılabilecek bir taslak vermiş, masaya da uzlaşmak için oturmuştuk. Ancak muhatabımızdan aynı yaklaşımı göremedik. Biz, yeni hakları konuşalım derken, onlar, kazanılmış haklarımıza göz diktiler. Biz, çağdaş çalışma koşulları derken, onlar, esnek çalışma, denkleştirme gibi çağdışı uygulamaları dayattılar. Biz, alın terimizin karşılığı deyince de, onlar, size enflasyon kadar zam yeter dediler. Bu bizim için sözüm bittiği yerdi. Tutanağı tuttuk, masadan kalktık. İşte ondan sonra, Türk Metal'in örgütlü olduğu fabrikalardan sesler yükseldi. O sesler, hakkını arayan işçinin, alın terinin karşılığını isteyen emekçinin, enflasyon dayatmasına hayır diyen Türk Metal'cinin sesidir. Buradan bir kez daha ilan ediyoruz. Türk Metal olarak, üyemizin hayır dediği hiçbir şeyi kabul etmeyeceğiz. Tamam, diyene kadar mücadele edeceğiz. Tamam diyene kadar direneceğiz."

'ZOR GÜNLER SİZİN İÇİN GEÇİCİDİR AMA BİZİM İÇİN SÜREKLİDİR'

İşverenlerin zor günlerden geçtiğini de belirten Koçak, "Zor günler sizin için geçicidir ama bizim için süreklidir. İşçinin, emekçinin her günü zordur, güçlük içindedir. İşçi her daim krizdedir. Sizin krizinin geçici, bizimki süreklidir. Ama biliyoruz ki; bu bizim kaderimiz değildir. Bakın, 2 yıl önce yüzyılın sözleşmesini imzalayınca, hepimizin yüzü güldü. Fabrikalarda tek bir olay, tek bir sıkıntı, tek bir protesto olmadı. Çarklar döndü, bacalar tüttü. Bütün Türkiye'nin yüzü güldü. İşte onun için çaresiz değiliz diyoruz. Çünkü çare biziz; çare iyi bir sözleşmedir. Üyemizin taslağını hayata geçirmektir. Bunun için yola çıktık. Bunun için yemin ettik. Zafere ulaşmadan dönmeyeceğiz" dedi.

'SÜRECİN KRİTİK AŞAMASINA GİRİYORUZ'

24 Aralık günü genişletilmiş temsilciler meclisinin Ankara'da toplanacağını kaydeden Koçak, "Sürecin kritik bir aşamasına giriyoruz. Bundan sonra hangi yolu izleyeceğimize, yine sizlerle birlikte karar vereceğiz. Bunun için 24 Aralık'ta genişletilmiş temsilciler meclisimizi topluyoruz. Ankara'daki bu toplantıya, MESS kapsamındaki bütün temsilcilerimiz katılacak. Bundan sonra izleyeceğimiz yol haritamıza orada karar vereceğiz. Harekat planımızı orada belirleyeceğiz. Ancak şimdiden hazır olun. Eyleme, direnişe hazır olun. Birliğimizi, dirliğimizi, beraberliğimizi, Türk Metal'in gücünü göstermeye hazır olun. Bizim başka bir güce ihtiyacımız yok" dedi.

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Kaynak: DHA