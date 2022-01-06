Türk milletine seçmenlere belden aşağı konuşan İYİ Partili Ahmet Erhan Göçmez'e, yakalama kararı çıktı!

İYİ Parti Dilovası Demirciler Köyü Mahalle Başkanı Ahmet Erhan Göçmez'in, geçtiğimiz akşam araç kullanırken kendini video kaydına alarak, AK Partili seçmenlere ağız dolusu küfür etmesi sosyal medyayı ayağa kaldırırken, Cumhuriyet Başsavcılığı'nı da harekete geçirdi. Siyasi isimlerden de büyük tepki toplayan Göçmez için, yakalama kararı çıktı.

YAKALAMA KARARI DUYURULDU

Otomobilde seyir halinde olduğu esnada cep telefonu kamerasıyla kendini kayda alarak konuşmaya başlayan İYİ Partili Göçmez, "Yani bu AK Parti'ye oy verenin, AK Parti diye bir partiyi savunanın ben ta a... a... soyunu sopunu sülalesini s.... Burada yakınım uzağım hiç fark etmez. İsteyen istediği yerde paylaşabilir. Ben Kocaeli, Dilovası, Demirciler Köyü'nde yaşıyorum. Böyle bir k..lik, böyle bir vatan düşmanlığı, böyle bir o... ç..luğu yok. Kimse bana AK Parti demesin..." ifadelerini kullanmış, ülkenin gündemine bomba gibi düşmüştü.

AK Parti Dilovası ilçe teşkilatından yapılan açıklamada İYİ Partili küfürbaz Göçmez için,"İkametgahında bulunmadığı ve yakalanması için çalışma başlatıldığı" ifadeleri yer aldı.

İYİ Partili Lütfü Türkkan da, şehit ağabeyine "Sus yoksa senin bacını s...." küfrünü sarf etmiş, vatandaşı çileden çıkarmıştı. Parti içerisinde yer alan isimlerin skandallara imza atması sonucu, Twitter'da "Küfürbaz İYİ Parti" etiketi gündem oldu.