Bir televizyon programında “Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bizim toplum ekmekle doyduğu için böyle 20 sene başında yöneticiler duruyor" şeklinde konuşan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar ‘Türk Milletini alenen aşağılama’ suçundan gözaltına alınmıştı. İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğündeki ifade işlemeleri tamamlanan Kolivar, bu sabah adliyeye sevk edildi. (İHA)
Türk Milletini alenen aşağılama suçundan gözaltına alınmıştı! Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar hakkında flaş gelişme!
Habertürk TV'de katıldığı canlı yayında skandal ifadeler kullanarak tepki çeken, Türk Milletini alenen aşağılama suçundan gözaltına alınan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar hakkında flaş bir gelişme yaşandı.
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Türk Milletini alenen aşağılama suçundan gözaltına alınmıştı! Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar hakkında flaş gelişme!
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