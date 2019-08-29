Türk mühendisleri yüzde 100 yerli ateşli silah modifikasyon sistemi geliştirdi

Türk mühendislerin başarısı ile yüzde 100 yerli ateşli silah modifikasyon sistemi WATTOZZ T61 geliştirildi. Albayraklar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sertan Ayçiçek, geliştirilen sistem ile ilgili "Geri tepme ve şahlanmayı subsonic mühimmat kullanmadan önleyen ilk ve tek sistem WATTOZZ T61 bu başarıyı standart NATO mermileri ile de yakalamıştır" dedi.

Türk mühendislerin başarısı ile yüzde 100 yerli ateşli silah modifikasyon sistemi WATTOZZ T61 geliştirildi. Hemen hemen tüm mühimmat tiplerinde yüzde 100 uyum ve başarı sağladığı belirtilen sistemin askeri drone'lara takılan silahlarda da kullanılacağı belirtiliyor.

Albayraklar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sertan Ayçiçek, geliştirilen yüzde 100 yerli ateşli silah modifikasyon sistemi WATTOZZ T61 ile ilgili yaptığı açıklamasında "Dünyadaki mevcut, namlu frenleyici, bastırıcı, kompansator, suppressor, alev gizleyen vb. sistemlerin hiçbiri (Subsonic diye tabir edilen ses hızının altında veya barut istihkakları, dolayısıyla güçleri azaltılmış mermiler ile kullanılmalarına rağmen) geri tepme ve şahlanmayı engelleyememektedirler. Ayrıca, bu tarz mevcut sistemlerin çoğu mermi çıkış hızını yavaşlatıp silahın patlama sesini arttırırken WATTOZZ T61 mermi hızını ve etkili menzilini en üst düzeye çıkartır. Bununla birlikte WATTOZZ T61 dünyadaki mevcut silah susturucularının hiçbirinin inemeyeceği desibel seviyelerinde ses kesme özelliğine sahiptir. Geri tepme ve şahlanmayı subsonic mühimmat kullanmadan önleyen ilk ve tek sistem WATTOZZ T61 bu başarıyı standart NATO mermileri ile de yakalamıştır" dedi.

Tabancalardaki geri tepme ve şahlanmayı kontrol etmek tüfeklere nazaran çok daha zor olduğunu belirten Ayçiçek, "WATTOZZ T61 tüfeklerde sağladığı üstün başarının yanı sıra tabancalardaki geri tepme ve şahlanmayı da önleyen Dünyadaki ilk ve tek sistem olma özelliğini taşır" şeklinde konuştu.

Askeri drone'lara takılan silahlarda da kullanılacak

Geleceğin savunma sistemlerinde drone'ların büyük önem taşıyacaklarını belirten Sertan Ayçiçek, "Günümüzde milyar dolarlık bütçelerle drone'ların silahlandırılması üzerine çalışmalar yapılıyor ancak gelinen noktada drone silahlarındaki geri tepme ve şahlanmayı önlemeye yönelik hiçbir mesafe kat edilemedi. Drone altına kurulan büyük ve ağır darbe emici stabilizasyon düzenekleri geri tepme ve şahlanmayı asla engellenemiyor. Bu yüzden nişan alınan hedefe art arda ateş edilmek istendiğinde hedefi vurmak imkansızlaşıyor. Geri tepme ve şahlanma drone'ları havada savuruyor ve sarsıntıdan sabit duramaz hale getiriyor. Bu büyük düzeneklerin diğer bir dezavantajı ise silahları tek bir yönde sabitleyip sadece drone'un baktığı istikamete doğru ateş edebilmeleridir. Silahlar bağımsız olarak dönüş yapamaz; drone ile birlikte dönüp yön değiştirebilirler. Dünyada ilk ve eşsiz olan ve her türlü silaha uygulanabilen WATTOZZ T61 sayesinde üzerlerine büyük düzenekler vasıtasıyla silah monte edilen insansız hava araçları (İHA'lar) bu tarz sönümleme düzeneklerine ihtiyaç duymayacaklar. Silahlar direkt olarak en küçük polis drone'larına bile monte edilebilecek ve 3 eksenli olarak kontrol edilebilip istenilen yöne doğru drone'dan bağımsız dönüş yapıp seri ateş etme özelliğine sahip olacaklar" ifadelerini kullandı.

Dünya'daki güç dengelerini değiştirebilecek WATTOZZ T61 Albayraklar Savunma firması tarafından yüzde yüz yerli üretildi. Şirket dünyaca ünlü milli Wattozz elektroşok silahının da üreticisi olarak tanınıyor.

Kaynak: İHA