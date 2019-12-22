Türk mürettebatlı gemiye baskın! Türklerin bulunduğu gemiye el koydular

Türkiye, Doğu Akdeniz'de stratejik bir güç kazandı bur durum Akdeniz'de kendine çıkar sağlamak isteyen ülkelerle karşı karşıya gelmesine yol açtı.

Merkezi Londra'da bulunan Reuters haber ajansının haberine göre; General Halife Hafter bağlı Ulusal Libya Ordusu'na (ULO) ait bir deniz muharebe aracı, ülkenin doğusundaki Derne açıklarında gemiyi durdurdu.

ULO Sözcüsü Ahmed Mismari, İngiliz haber ajansına yaptığı açıklamada, denetim ve yükünün teyidi için geminin Ras El Hilal Limanı'na çekildiğini söyledi.

Hafter güçleri, geminin durdurulduğu anları ve sorgulama görüntülerini yansıtan bir videoyu Reuters haber ajansına verdi. Ayrıca üç Türk mürettebatın pasaportlarının fotoğrafları da Reuters'la paylaşıldı.

Afganistan'da seçim sonuçları duyuruldu! O isim cumhurbaşkanı oldu...

Sosyal medyada geminin petrol taşıyan bir tanker ya da kuru yük gemisi olduğu yolunda muhtelif iddialar var.

TÜRKİYE BM'NİN TANIDIĞI ULUSAL MUTABAKAT HÜKÜMETİ'NE DESTEK VERİYOR

General Halife Hafter, Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni devirmek için Trablus'a saldırırken, Türkiye, BM'nin tanıdığı UMH'ye destek veriyor.

UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan geçen ayın sonunda İstanbul'da bir araya gelmiş ve "deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması" ve "güvenlik ve askeri işbirliği mutabakat muhtırası" imzalamıştı.

"HER TÜRLÜ YARDIMI VERMEYE HAZIRIZ"

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hükümete yakın bir televizyon kanalına verdiği mülakatta, Libya'ya asker gönderilmesi ile ilgili "Davet gelirse gereken adımları atarız. Libya bizden talep ederse her türlü yardımı vermeye hazırız" demişti.

El Arabiya yayın kuruluşu da geçen perşembe günü (19 Aralık) UMH'nin Türkiye'den asker isteyeceği yolunda bir iddia ortaya atmıştı.