Türk Musikisi Devlet Konservatuarından Türk Halk Müziği konseri

İlk mezunlarını bu yıl verecek olan Atatürk Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, Aşık Veysel'in anısına bir konser verdi.

Nene Hatun Kültür Merkezi'nde bu yıl ilk mezunlarını bu yıl verecek olan 2016 yılında kurulan Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, Türk Halk Müziği ana sanat dalında ilk konserini gerçekleştirdi.

Şef Saz'da Öğr. Gör. Recep Yeşilyurt'un bulunduğu konseri 11 kişilik saz ekibiyle 14 korist oluşturdu.

Yaklaşık bir ayda hazırlandıkları konserde, konservatuar öğrencileri türkülere koro ve solo şeklinde ses verdi. Aşık Veysel'in hayat hikayesinin anlatılmasıyla başlayan program, Aşık Veysel'in kaleme aldığı parçalarıyla devam etti. Kul Olaydı Kalem Tutan Ellere türküsüyle başlayan konser, Konservatuar öğrencilerinden Fatma Polat, Anlatamam Derdimi Dertsiz İnsana, İrem Boyraz, Çiğdem Der ki Ben Elayım, Ahmet Fescioğlu, Allah Bir Peygamber Hak, Fırat Türkmen, Dost Dost Diye Nicesine Sarıldım, Feyzanur Başak Kaya, Seherde Ağlayan Bülbül parçalarını solo şekilde okudu.

Koroda ise Sen Bir Ceylan Olsan, Bir Küçük Dünyam Var İçimde Benim, Ben Gidersem Sazım Kal Sen Dünya'da eserleri okundu. Son parçada dinleyiciler tarafından en bilindik eserlerden olan Kekliğimi Vurdular türküsüyle konser noktalandı.

Aşık Veysel'e Vefamızı Göstermek İstedik

Atatürk Üniversitesi Türk Mûsıkîsi Devlet Konservartuvarı Türk Halk Müziği Ana sanat Dalı'nın ilk konseri olması sebebiyle konserin kendileri için büyük önem arz ettiğini söyleyen Öğr. Gör. Recep Yeşilyurt, "Aşıklar, bu eşsiz ve derin birikimin günümüze kadar taşınmasında gerçek manada çok önemli bir yere sahiptir. 20. yüzyılın en önemli ve en tanınmış âşıklarından biri olan Âşık Veysel (Veysel Şatıroğlu) 79 yıllık ömrüne sığdırdığı birbirinden kıymetli birçok türküyü bizlere hazine olarak bırakmıştır. Biz Aşık Veysel'e vefamızı bu konseri vererek göstermek istedik. Bundan sonraki çalışmalarımızdan biride Arş. Gör. Burak Kurubaş'ın öğrencilerimiz ile hazırladığı "bağlama dinletisi" konserini olduğu bilgisini verebilirim. 2. dönemde yine hem Türk Halk Müziği Ana Sanat Dalı hem de Türk Sanat Müziği Ana Sanat Dalı'nın hazırlayacağı birçok dinleti ve konser olacak" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA