Türk mutfağında hedef Fildişi

Geçtiğimiz yılı 2,5 milyar dolar ihracatla tamamlayan ve 2019 için 3 milyar dolar hedef koyan Türk ev ve mutfak eşyaları sektörü, bu hedefine ulaşmak için yeni pazarlara yöneliyor.

Fildişi Sahili'nin bölgenin en gelişmiş ekonomilerinden biri olduğunu belirten Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği'nin (EVSİD) Başkanı Burak Önder, Türk ihracatçıları için büyük fırsatlar barındırdığını söyledi. Fildişi Sahili programı 9-12 Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Bu yıl yurtdışında 10 etkinlik düzenleyeceklerini belirten Önder, 12,5 milyon nüfusuyla Afrika kıtasının refah düzeyi en üst seviyedeki ülkelerinden olan Fildişi Sahili'nin de yeni hedef ülkeler arasında yer aldığını söyledi.

Zengin doğal kaynakları ve yabancı yatırımlarıyla Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliği'nin (UEMOA) toplam GSYİH'sinin yüzde 40'ını oluşturan Fildişi Sahili'nin bölgenin en gelişmiş ekonomilerinden biri olduğunu kaydeden Önder, "Yukarı Volga, Nijerya, Dahomey ve Togo ile Serbest Ticaret Anlaşması olduğundan bölgeye açılan kapı niteliğinde. Aynı zamanda Batı Afrika ekonomik topluluğunun mal ticaretinin yüzde 10'unu gerçekleştiriyor olması nedeniyle bölge ekonomisinin lokomotif ülkelerinden biri konumunda bulunuyor. 2012-2016 yılları arasında her yıl ortalama yüzde 9 oranında büyüme ile Afrika'nın da yıldız ülkesi olarak biliniyor. 2017 yılında yüzde 8'lik bir büyümeye ulaşan ülke yaklaşık 40 milyar dolar ile Batı Afrika'da Nijerya ve Gana'nın ardından üçüncü büyük ekonomiye sahip" dedi.

EVSİD, Ticaret Bakanlığı'nın desteği ile 9-12 Nisan 2019 tarihleri arasında Fildişi Sahili pazarına yönelik olarak farklı ürün gruplarından firmaların katılımı ile pazarı yerinde ziyaret ederek, yerel toptancılar ve zincir mağazalar ile ikili iş görüşmelerini içeren bir sektörel ticaret heyeti programı planlıyor.

Geçtiğimiz yıl 32,2 milyon dolarlık ev ve mutfak eşyaları ithalatı yapan Fildişi Sahili'nde Türkiye'nin payı sadece yüzde 3,6 seviyesinde. Düzenlenecek ticaret heyeti programı ile bu rakamın çok daha yüksek bir seviyeye çekilmesi hedefleniyor.

Ev ve mutfak sanayinin yakından ilgilendiği programa katılım 20 firma ile sınırlandırıldı. Şimdiye kadar 17 firma kaydını yaptırırken, sadece 3 firmalık kontenjan kaldı.

Kaynak: İHA