Türk Ocaklarında ‘Suriye iç savaşının Türkiye ve ABD ilişikleri ve etkileri‘ konuşuldu

Türk Ocakları Malatya Şubesi tarafından düzenlenen sohbet toplantılarında bu hafta "Suriye iç savaşının Türkiye ve ABD ilişikleri ve etkileri" konuşuldu.

Ocak binasında gerçekleşen toplantıda Konuşan Malatya Türk Ocakları Şube Başkanı Nadir Günata, "Türkiye yeni bir seçim sürecine giriyor. Türk ocakları olarak, demokrasiye inanmış kişiler olarak bu seçimlerin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bölücü hain olmayan bütün siyasi partilerle ve siyasi görüşlerle bizim hukuk içerindeki birlikteliğimiz hep devam etmektedir. Bizim temel düşüncemiz devletin bekası milletin ve ülkenin birlik ve beraberliğidir. Ülkenin sıkıntıları vardır, ama buna rağmen bütün vatandaşlar hür ve bağımsız olarak vicdanlarına danışarak oylarını kullanacaklar" dedi.

Türkiye'nin dünya evren güçlerine karşı önemli mücadele verdiğini de belirten Günata,"Ortadoğu bölgesinde oynanan oyunları iyi tespit etmemiz lazım, küçük meselelerle uğraşmadan esasını görmemiz lazım büyük resme bakmamız lazım. Buna görmeden ülkemizin huzurlu olması mümkün değil" ifadelerini kullandı

İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Abdulkadir Baharçiçek ise bu gün Ortadoğu'da Afrika'da buluna devletlerin tamamına yakının iç savaş yaşadığın belirterek Ortadoğu, Afrika, Güney Amerika değimiz yer yaklaşık yüz devlette oluşmaktadır. Asya" daki devletlerin önemli bir kısmı iç savaş yaşadı beki ne oldu, Bu iç savaşların sonucunda çok şey yaşandı ama iki çok sonuç ortaya çıktı. Bunlarda bir tanesi şu oldu, bu devletler batıya daha bağımlı hale geldi, yani iç savaş yaşandıktan sonra hiçbir devlet batıda bağımsız olmadı daha çık batıya bağımlı olur hale geldiler. Bir diğer sonuç ise, genellikle bölündüler, yani bu devletler iç savaş yaşadıktan sonra bölündüler bölünmeyenlerde ayrı siyasi otoritelere bölündüler bugün ırakta yaşananlar gibi" diye konuştu.

Kaynak: İHA