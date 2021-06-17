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Türk öğrencinin sır ölümü: Gülperi Türker, ABD'deki evinde ölü bulundu!

İstanbul Beykent Üniversitesi'nde lisans öğrenimini tamamlamasının ardından New York'a yerleşerek burada eğitimine devam eden 24 yaşındaki Türk öğrenci Gülperi Türker, arkadaşları tarafından evinde ölü bulunduç

Türk öğrencinin sır ölümü: Gülperi Türker, ABD'deki evinde ölü bulundu!

ABD'nin New York kentinde yaşayan 24 yaşındaki Gülperi Türker, arkadaşları tarafından evinde ölü bulundu. Türker'in banyo yaparken öldüğü belirlendi. 

İstanbul’da Beykent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra yüksek öğrenim için ABD’nin New York kentine yerleşen 24 yaşındaki Gülperi Türker evinde ölü bulundu.

OTOPSİDEN SONRA KESİNLEŞECEK

Türker’in, Tekirdağ Şarköy’de yaşayan ailesine ulaşan New York polisi acı haberi verirken genç kızın ölüm nedeninin otopsi ve toksikolojiden gelecek rapor sonrasında belirleneceği belirtildi.

CİNAYET İZİNE RASTLANMADI

Hürriyet gazetesinden Razi Canikligil'in haberine göre, Gülperi’nin New York’taki arkadaşları epilepsi hastalığı olduğunu söylerken, New York polisi olası bir cinayet üzerine herhangi bir ize rastlanmadığını, ancak soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

Gülperi Türker’in cenazesi otopsi işlemleri sonrasında Şarköy’e nakledilecek.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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