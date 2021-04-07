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  3. Türk polisi faciayı önledi! Suriye'nin Azez şehrinde terör saldırısı düzenlenecekti

Türk polisi faciayı önledi! Suriye'nin Azez şehrinde terör saldırısı düzenlenecekti

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Suriye'nin Azez kentinde PYD/YPG'li teröristlerce yol kenarına tuzaklanmış el yapımı patlayıcının ele geçirildiğini bildirdi. EGM'nin Twitter hesabından, "Polisimiz, Suriye'nin Azez şehrinde yine bir eylemi engelledi" mesajıyla paylaşım yapıldı.

Türk polisi faciayı önledi! Suriye'nin Azez şehrinde terör saldırısı düzenlenecekti

Terörle mücadele devam ediyor. Güvenlik güçleri, teröristlere göz açtırmıyor. Son olarak, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden terörle ilgili bir açıklama yapıldı. Emniyetten yapılan açıklamada Suriye'nin Azez kentinde PYD/YPG'li teröristlerce yol kenarına tuzaklanmış el yapımı patlayıcının ele geçirildiğini bildirdi.

PYD/YPG'Lİ TERÖRİSTLERCE YOLA TUZAKLANMIŞ

EGM'nin Twitter hesabından, "Polisimiz, Suriye'nin Azez şehrinde yine bir eylemi engelledi" mesajıyla yapılan paylaşımda, PYD/YPG'li teröristlerce yol kenarına tuzaklanmış halde 3 kilogram plastik patlayıcının, 2 ateşleyici kapsülün, 3 anahtar sisteminin ve bir EYP düzeneğinin ele geçirildiği kaydedildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Türk polisi faciayı önledi! Suriye'nin Azez şehrinde terör saldırısı düzenlenecekti

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