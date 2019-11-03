“Türk Restoranı” Irak’taki protestoların simgesi oldu

Irak'ta hükümet karşıtı protestolarda "Türk Restoranı" binası gösterilerin ana merkezi oldu.

Irak'ın başkenti Bağdat'ın Tahrir Meydanı'ndan başlayan ve Dicle Nehri'nin diğer yakasında biten Cumhuriyet Köprüsü'nün yanındaki 14 katlı "Türk Restoranı" binası, 25 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı protestoların kalesi oldu.

Hükümet binaları ve yabancı misyonların bulunduğu Yeşil Bölge ve Cumhuriyet köprüsüne bakan bina, bundan önceki protestoları bastırmak için güvenlik güçlerinin kontrolündeydi. Ancak metruk bina şu anda protestoların simgesi haline geldi.

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ve ülkedeki bütün siyasi partileri protesto eden göstericilerin kalesi haline gelen Türk Restoranı adı, diğer kentlerdeki protestocuların kontrol ettikleri boş binalara da verildi. Hem protesto hem sosyal faaliyetler ve etkinliklerin yapıldığı 14 katlı binaya lojistik destek Bağdat protestolarının kahramanları motor taksiler tarafından sağlanıyor. Halkın bağışladığı yiyecek, içecek, battaniye ve sigara en üst kata ulaştırılıyor. Binanın en üst katında zaman zaman bazı Iraklı sanatçılar gençlere destek amacıyla konserleri düzenliyor.

Hem gösterilerin merkezi Tahrir Meydanı, hem de Yeşil Bölge'ye giden köprüyü gören ve protestocular tarafından bayrak ve afişlerle donatılan binada bulunan eylemciler binadan çektikleri görüntü ve fotoğrafları da sosyal medyadan yayınlamaya devam ediyorlar.

İnşaatı bir Hindistanlı şirket tarafından 70'li yıllarda başlayan ve 1983 yılında tamamlanan bina adını çatısında bulunan Türk Restoranından alıyor. 1991 yılındaki Körfez Savaşı'nda ABD uçakları tarafından vurulan bina 90'lı yılların sonunda Gençlik ve Spor Kurumu tarafından kullanıldı. Ancak 2003 yılında ABD'nin işgali sırasında Saddam askerlerinin saklandığı bina 2. kez ABD birlikleri tarafından bombalandı. 2003 tarihinden bu yana kullanılmayan Türk Restoranı, 2011 yılında dönemin başbakanı Nuri Maliki aleyhine başlatılan protesto gösterilerinde, Irak güvenlik güçleri tarafından protestoları bastırmak için kullanıldı. Binanın 8. katının Bağdat Operasyonlar Komutanlığı tarafından kullanıldığı iddia edilmiş ve çok sayıda keskin nişancının protestocuları binadan vurduğuna dair haberler yayınlanmıştı.

Kaynak: İHA