Türk Sahil Güvenlik botunun Yunan botunu kovalama anı kamerada

ANKARA (AA) - Türk Sahil Güvenlik botu, sığınmacıların bulunduğu botu Türk kara sularına geri itmeye çalışan Yunan botunu kovaladı.

Alınan bilgiye göre, sahil güvenlik ekipleri, sığınmacıların olduğu botun Bademli açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiğini tespit etti.

Harekete geçen Türk Sahil Güvenlik botu, Yunan botunu Türk kara sularından çıkardı.

Kovalama anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA