Türk sanat müziği konseri düzenlenecek
KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürlüğünce "Türk sanat müziği" konseri düzenlenecek.Kültür ve Turizm Müdürü Necmi Asan, AA muhabirine...
KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürlüğünce "Türk sanat müziği" konseri düzenlenecek.
Kültür ve Turizm Müdürü Necmi Asan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konserin 25 Ocak Cuma günü Kültür Merkezinde düzenleneceğini söyledi.
Bu tür kültürel etkinliklere önem verdiklerini ifade eden Asan, konserin saat 20.00'da başlayacağını belirtti.
Konsere tüm vatandaşları davet eden Asan, konserde birbirinden güzel eserlerin seslendirileceğini sözlerine ekledi.
Kaynak: AA
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