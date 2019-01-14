Türk Sanat Müziği Korosu’ndan yeni yıl konseri

Tepebaşı Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, Şef İnci Çayırlı yönetiminde gerçekleştirdiği Yeni Yıl Konseri ile katılımcılara keyifli bir gece yaşattı. Konser seslendirilen İzmir Marşı'na ise tüm davetliler hep bir ağızdan eşlik etti.

Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yeni Yıl Konseri'ne Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın yanı sıra Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Melih Savaş, Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi Başkanı Serpil Çamoğlu ile çok sayıda müziksever katıldı.

Konser programının sonunda sahneye çıkarak Şef Çayırlı'ya çiçek takdim eden Başkan Ataç, "Hocam korosu ile birlikte bu gece bizi geçmişe götürdü. Adeta 60'lı yılların filmleri gibi bir akşam yaşadık. İnci Hocam ve korosu olur da kaliteli müzik olmaz mı? Dün de bu salonda İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestramız ile muhteşem bir konser izledik. İki gün üst üste müzik ziyafeti yaşamanın mutluluğu oldu. Değerli büyüğümüz İnci Çayırlı'ya tüm davetliler adına bir kez daha teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.

Program, salonu dolduran Eskişehirlilerin alkışları eşliğinde son buldu.

Kaynak: İHA