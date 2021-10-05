Türk Sanat Müziği'nin Divası Bülent Ersoy’dan orkestrasının suçlamalarına cevap!

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy son dönemde magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri. Bir süre önce Star Tv'de izleyici ile buluşan ama ömrü yalnızca 2 hafta süren Benzemez Kimse Bize programına alkollü çıktığı haberleri ile gündeme gelen, program partneri Mustafa Keser'le arasında soğuk rüzgarlar estiği gözlerden kaçmayan, programa son verilmesinin ardından oldukça eleştirilen Bülent Ersoy, Kıbrıs'a giriş yaparken kullandıkları PCR testleri sahte çıkan orkestra ekibinin iddiaları dolayısıyla da oldukça konuşuldu. Ersoy, orkestrasının iddialarına yanıt verdi.

38 gün önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne konser için giden orkestra ekibinin ülkeye sahte PCR testi ile girdikleri gerekçisiyle gözaltına alınması ve orkestra üyelerinin 25 gün, şefin 45 gün hapis cezası almasının ardından müzisyenlerin söylediği sözler üzerine paylaşımda bulunan Ersoy'un avukatı aracılığıyla yaptığı açıklama çok konuşulacak.

BÜLENT ERSOY ORKESTRASININ SUÇLAMALARINI REDDETTİ

Müzisyenlerin "Hani bizi kurtarmak için servetini harcayacaktı? Hepimizi işinden etti" sözleri üzerine avukatı aracılığıyla açıklamada bulunan Ersoy, suçlamaları reddetti.

Suçlamaları reddeden Bülent Ersoy, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Avukatını vekil atayan Ersoy’un paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

“Müvekkilem Bülent Ersoy’a günlerdir yapılan haksız, mesnetsiz suçlamalar ve iftiralar hakkında bilgi dezenformasyonunu engellemek ve kamuoyunu doğrularla aydınlatmak amacıyla bu bildiri yazılmış olup kamuoyunun bilgisine sunulur. Öncelikle belirtmek isteriz ki, 28.08.2021 tarihinde vereceği konser için iki gün önceden yani 26.08.2021 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne giden müvekkilem, sıradan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi yasal prosedürlere uyarak seyahatini gerçekleştirmiştir. Bu sebeple de KKTC’ye giriş çıkışlarda herhangi bir sorun yaşamamıştır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde sahte PCR testinden dolayı yargılanan orkestra ekibi, konser başına ücret alan, bağımsız çalışan ve müvekkilem gibi birçok sanatçıya da ücret karşılığında hizmet veren bir ekiptir. İlgili orkestra ekibinin hangi şartlarda ve ne şekilde KKTC’ye geldiği konusunda müvekkilemin herhangi bir bilgisi bulunmamaktadır. Zira müvekkilem, ne bir organizatör ne bir pasaport görevlisi ne de PCR testi yapan veya kontrol eden sağlık çalışanıdır. Bu sebeple kamuoyunda müvekkilemi karalamak amacıyla sahneyi paylaştığı müzisyen arkadaşlarının sahte PCR testi yaptırdığı ya da yaptırıldığı iddiasının muhatabı müvekkilemin kendisi değildir. Ancak bu durumu fırsat bilen bir kısım kötü niyetli kişiler sosyal medyadaki asılsız söylemleriyle müvekkilemi münferit olayın nedeni olmakla suçlamaktadırlar. Oysa müvekkilemin bu durumla ilgili hiçbir hukuki bağlantısı bulunmamaktadır.

Müvekkilem sahne arkadaşlarına destek olmak için sadece insani duygularla onların hem maddi hem de manevi olarak yanında bulunmuş, özgürlüklerine kavuşmaları için olağanüstü bir çaba sarf etmiştir. Ancak kamuoyunun da takdir edeceği üzere müvekkilem ne bir hâkim ne de kanun koyucunun kendisidir. Müvekilem verilen hapis kararını en az orkestra arkadaşları kadar derin bir üzüntüyle karşılamıştır. İlgili orkestra ekibinin almış olduğu cezayı kullanarak kötü niyetle kamuoyunu yanıltmaya çalışan ve müvekkilemin kişiliğine saldırıda bulunan zihniyetleri şiddetle kınıyor, işin aslını ve esasını bilmeden yorum yapan kötü niyetli kişiler hakkında gerekli suç duyurularında bulunacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.”

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz ay bir otelde konser vermek için Kıbrıs'a giden Bülent Ersoy'un 21 kişilik orkestrasının PR testlerinin sahte olduğu ortaya çıkmasının ardından Verilen karara isyan eden Ersoy, "Servetimi ortaya dökerek bu işin sonuna kadar gideceğim. Hak aramak nasıl oluyormuş görüşeceğiz" ifadelerini kullanmış, sahte PCR test sonucu ile yakalanan Bülent Ersoy’un orkestrasının cezaları belli olmuştu.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada yargılanan 21 kişilik orkestranın şefi, 45 gün hapis cezasına çarptırılırken orkestra üyelerine 1 ay hapis cezası verilmişti.

Ayrıca Sağlık Üst Kurulu kararına aykırı olarak sanıkların ülkeye girişine izin verilip konser vermelerini sağlayan politikacı ve bürokratlara soruşturma açılması emri de verilmişti.

Bir ay hapis cezasına çarptırılan ekip polis eşliğinde elleri kelepçeli şekilde götürülürken objektiflere takıldı. Başına gelen durumdan Bülent Ersoy'u suçlayan bir orkestra üyesi, "Bülent Ersoy utanmadan bir de 'servetimi harcayacağım' diyor. Herkesi işinden gücünden etti. Devlet memurluğundan etti. Biz sahte bir şey almadık evrak olduğunu dahi bilmiyoruz. Bize sadece 'bu evraklarla içeri Ekibin bir diğer üyesi ise "Bu kadar aileyi perişan ettiniz. Bunun ahı çıkacak. 21 kişinin hayatıyla oynadınız. Bize resmen düşman muamelesi yapıyorlar" ifadelerini kullanmıştı.