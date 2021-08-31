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Türk Sanat Müziğinin usta ismi İnci Çayırlı hayata gözlerini yumdu

Türk Sanat Müziği sanatçısı, koro şefi İnci Çayırlı 86 yaşında yaşamını yitirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Perşembe günü İnci Çayırlı için tören düzenleyecek.

Türk Sanat Müziğinin usta ismi İnci Çayırlı hayata gözlerini yumdu

Uzun yıllar Türk sanat müziği icra eden ve koro şefliği yapan İnci Çayırlı 86 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Acı haberi, Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay duyurdu.

Akay, açıklamasında şu ifadeelere yer verdi:

"Türk sanat müziğinin usta ismi Devlet Sanatçısı İnci Çayırlı'yı maalesef kaybettik. Tavrı ve bilgisi ile ekol olmuş sanatçımızın mekanı cennet olsun inşallah"

Türk Sanat Müziğinin usta ismi İnci Çayırlı hayata gözlerini yumdu

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çayırlı için 2 Eylül Perşembe günü tören düzenleyecek. Öte yandan ünlü sanatçının cenazesi Fenerbahçe Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Nakkaştepe Mezarlığı'na defnedilecek.

Türk Sanat Müziğinin usta ismi İnci Çayırlı hayata gözlerini yumdu

İNCİ ÇAYIRLI KİMDİR?

Uzun yıllar Türk sanat müziği icra eden ve koro şefliği yapan İnci Çayırlı'nın anıları, 2015 yılında Murat Derin tarafından “Müziğin Güzel Günlerine Yolculuk – İnci Çayırlı’nın Anıları” adıyla kitap olarakbasılmıştı:

İnci Çayırlı hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

{TITLE_STRIP}İnci Çayırlı kimdir?

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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