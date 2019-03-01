Türk savaş gemileri Kuzey Ege'de hava savunma atışı yaptı

KOCAELİ (AA) - Türkiye'yi çevreleyen üç denizde aynı anda gerçekleştirilen Mavi Vatan - 2019 Tatbikatı'nın üçüncü gününde Kuzey Ege'deki Türk savaş gemileri hava savunma atışı yaptı.

Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'de 103 savaş gemisinin katılımıyla eş zamanlı olarak icra edilen Mavi Vatan - 2019 Tatbikatı, jenerik senaryo ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca planlanan jenerik coğrafyaya istinaden devam ediyor.

Tatbikatın bugünkü safhasını takip etmek için Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu ile görev grup komutanları, sabah saatlerinde helikopterle, ilk tatbikatını icra eden milli korvet TCG Burgazada'ya intikal etti.

Oramiral Özbal'ın sevk ve idare ettiği tatbikatın Kuzey Ege'deki bölümü, Türk hücumbotlarının senaryo gereği düşman gemisinden havalanan insansız hava aracına yönelik gerçekleştirdikleri hava savunma atışlarıyla başladı.

TCG Burgazada'nın da aralarında yer aldığı 10'un üzerindeki savaş gemisi, hava savunma atışı faaliyetini başarıyla tamamladı. Gemiler, atışların tamamlanmasının ardından Karadeniz'e intikal etmek üzere harekete geçti.

Tatbikata katılan Deniz Kuvvetleri bağlısı unsurların harbe hazırlık seviyelerinin yükseltilmesi ve diğer kuvvet komutanlıklarıyla müşterek çalışma usullerinin geliştirilmesinin amaçlandığı tatbikatta, envantere yeni katılan ANKA ve BAYRAKTAR İnsansız Hava Araçları, CİRİT ve UMTAS silah sistemleri de deneniyor.

F-35B uçakları ile genel maksat ve taarruz helikopterlerinin konuşlanabileceği çok maksatlı amfibi hücum gemisi TCG Anadolu'nun da hizmete alınmasıyla birlikte Deniz Kuvvetleri'nin denizaşırı güç aktarımı kabiliyetine kavuşması planlanıyor.

Kaynak: AA