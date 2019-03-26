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Türk savaş uçaklarının herhangi bir taciz girişimi olmamıştır

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, "Yunan Başbakanı Çipras ve bazı yabancı basın organları tarafından iddia edildiği gibi, Yunanistan Başbakanının bugünkü faaliyetinde, Türk savaş uçaklarının herhangi bir taciz girişimi olmadığı, uçaklarımız

Türk savaş uçaklarının herhangi bir taciz girişimi olmamıştır

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, "Yunan Başbakanı Çipras ve bazı yabancı basın organları tarafından iddia edildiği gibi, Yunanistan Başbakanının bugünkü faaliyetinde, Türk savaş uçaklarının herhangi bir taciz girişimi olmadığı, uçaklarımızın mutat görevlerini icra ettiği öğrenilmiştir" denildi.


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