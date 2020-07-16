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  3. TSK için hazırlanan kanun teklifi Meclis'te kabul edildi

TSK için hazırlanan kanun teklifi Meclis'te kabul edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda, Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) yürürlükte olan disiplin nizamında ihtiyaç duyulan düzenleme ve değişikliklerin yapılması ile harekat etkinliğinin artırılması için hazırlanan kanun teklifi kabul edildi.

TSK için hazırlanan kanun teklifi Meclis'te kabul edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda, Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) yürürlükte olan disiplin nizamında ihtiyaç duyulan düzenleme ve değişikliklerin yapılması ile harekat etkinliğinin artırılması için hazırlanan kanun teklifi kabul edildi.

Askeri alanda düzenlemeler içeren kanun teklifi ile; astsubay kıdemli başçavuş rütbesindeki personelin 55 olan rütbe yaş haddi 60 yaşına kadar uzatılabilecek.

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