TSK için hazırlanan kanun teklifi Meclis'te kabul edildi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda, Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) yürürlükte olan disiplin nizamında ihtiyaç duyulan düzenleme ve değişikliklerin yapılması ile harekat etkinliğinin artırılması için hazırlanan kanun teklifi kabul edildi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda, Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) yürürlükte olan disiplin nizamında ihtiyaç duyulan düzenleme ve değişikliklerin yapılması ile harekat etkinliğinin artırılması için hazırlanan kanun teklifi kabul edildi.
Askeri alanda düzenlemeler içeren kanun teklifi ile; astsubay kıdemli başçavuş rütbesindeki personelin 55 olan rütbe yaş haddi 60 yaşına kadar uzatılabilecek.
Ayrıntılar geliyor...
Bilim Kurulu Üyesinden 'Kurban Bayramı' uyarısı
İstanbullulara kötü haber! Yüzde 12.6 zam
HABERE YORUM KAT