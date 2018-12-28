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Türk Silahlı Kuvvetleri şehitleri yad etti

Genelkurmay Başkanlığı tarafından başlatılan "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği kapsamında Balkan Savaşı şehitlerinden; Er İsmail'in aziz ruhu için tören düzenledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri şehitleri yad etti

Genelkurmay Başkanlığı tarafından başlatılan "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği kapsamında Balkan Savaşı şehitlerinden; Er İsmail'in aziz ruhu için tören düzenledi.

Aziz şehitleri yad etmek için Genelkurmay Başkanlığı tarafından başlatılan "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği kapsamında, 26 Aralık 2018 tarihinde Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında, Balkan Savaşı şehitlerinden; Er İsmail'in aziz ruhu için tören düzenlendi. Genelkurmay Başkanlığı, düzenlenen etkinliğin video sunu sosyal paylaşım sitesi YouTube'de paylaştı.

Kaynak: İHA

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