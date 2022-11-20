Hesap zamanı! Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Suriye ve Irak'a hava harekatı

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından "Hesap zamanı!" ifadesi kullanılarak yapılan paylaşım sonrası, Suriye ve Kuzey Irak'ta bulunan terör hedeflerine yönelik hava harekatı düzenlediği öğrenildi.

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Hesap zamanı! Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Suriye ve Irak'a hava harekatı

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Kuzey Irak'a hava harekatı başlattı. İlk kez Suriye hava sahası kullanılarak yapılan harekatta terör örgütü hedefleri bombalanıyor.

Operasyona ilişkin bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!" ifadesi kullanıldı.

UZUN ARADAN SONRA İLK DEFA SURİYE HAVA SAHASI KULLANILIYOR

Paylaşımda, bir Türk savaş uçağının pistten kalkış anına ilişkin fotoğrafa da yer verildi. edilen bilgilere göre uzun bir aradan sonra Suriye hava sahasının kullanılarak terör örgütü hedefleri bombalanıyor.

Öte yandan, Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan belirli aralıklarla savaş uçaklarının kalktığı öğrenildi.

VURULAN HEDEFLER BELLİ OLDU

Türk Hava Kuvvetlerini hava harekatı ile vurduğu hedefler şöyle:

Suriye/Ayn el Arab
Suriye/Ayn İsa
Suriye/Ayn Dagne
Suriye/Derbesiye
Suriye/Tel Rıfat
Suriye/Maranez
Suriye/Malikiye
Suriye/Minnig Havalimanı
Irak/Asos
Irak/Süleymaniye
Irak/Sincar
Irak/Kandil
Irak/Senkeser(Erbil)

TSK RESMİ TWİTTERHESABINDAN AÇIKLAMA YAPTI

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