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Türk Silahlı Kuvvetlerinin mücadelesi sürüyor! Irak'ta Pençe operasyonunda 7 terörist öldürüldü

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı (MBS) Irak'ın kuzeyindeki Pençe operasyonu bölgesinde tespit edilen 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin mücadelesi sürüyor! Irak'ta Pençe operasyonunda 7 terörist öldürüldü

Son dakika... Şehitlerin kanı yerde kalmadı. Irak'ın kuzeyindeki Pençe operasyonu bölgesinde terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ''

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Irak’ın kuzeyindeki kahramanca ve fedakârca mücadelesi sürüyor.

Pençe operasyon bölgelerindeki farklı noktalarda tespit edilen 7 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!'' ifadelerine yer verildi. 

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