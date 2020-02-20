Türk sineması 70. Berlin Film Festivali’nde

Dünyanın en önemli ve prestijli film festivallerinden Berlin Film Festivali'nin 70'incisi bugün başlıyor. Festivalde Türkiye standı, dünyanın dört bir yanından sektör profesyonellerini ağırlayacak.

Artistik direktörleri bu yıl Carlo Chatrian ve Mariette Rissenbeek olan festivalin ana yarışmasında 18 film yarışacak, jüri başkanlığını da oyuncu Jeremy Irons üstlenecek. Festival kapsamında düzenlenen European Film Market'te (EFM) Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı iş birliğinde hazırlanan Türkiye standı, dünyanın dört bir yanından sektör profesyonellerini ağırlayacak. Ortak yapımlar için en önemli platformlardan biri olan festivalde yeni projelerin hayata geçirilebilmesi amacıyla çalışmalar gerçekleştirilecek.

Festivalin 25 Şubat'taki EFM Landmark platformu kapsamında yeni sinema yasası sonrasında hayata geçirilen yabancı film teşvikleri ile Türkiye'nin film çekimi için sağladığı olanaklar Bakanlık yetkililerince "Film Opportunities in Turkey" adlı etkinlikle dünya film endüstrisine tanıtılacak. Berlin Film Festivali'nin yeni yetenekler keşfeden programı "Berlinale Talents" bölümüne de Türkiye'den oyuncu Ece Yüksel, kurgucu Selda Taşkın, yönetmen ve yapımcı Emine Yıldırım seçildi.

Festival kapmasında yönetmen Fatih Özcan'ın "Mavzer", Faysal Soysal'ın "Ceviz Ağacı" ve Ercan Kesal'ın "Nasipse Adayız" filmlerinin gösterimi yapılacak. Festivalin Producers Hub bölümünde ise "TRT Co-Productions Fund Presentation&Networking Reception" adı altında TRT 12 Punto Senaryo Günleri'nin sunumu gerçekleştirilecek. Festival 1 Mart'ta sona erecek.

Kaynak: İHA