Türk şirketi ABD otellerine teknoloji satıyor

İSTANBUL (AA) - MUSAB TURAN - Türk teknoloji şirketi Aktek, konaklama ve sağlık sektörüne yönelik geliştirdiği yazılımlarla ABD pazarına girdi. Ürettiği Smart IoT Platformu ile Amerika'da bin 400 odada ürünleri kullanılan şirket, ABD'de 3 yıl içinde 50 bin odaya ulaşmayı hedefliyor.

Aktek, konaklama ve sağlık sektörüne yönelik geliştirdiği teknolojileri, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Arı Tenokent'in girişimleri ABD pazarlarına ulaştırmak için başlattığı Innogate programıyla ABD pazarına taşıdı.

AA muhabirinin sorularını cevaplayan Aktek Stratejik Planlama Ve İş Geliştirme Müdürü Murat Tunçer, 2007 yılında kurulan Aktek Bilgi Teknolojileri AŞ'nin, Bilişim 500 2017 verilerine göre Türkiye’nin ilk 500 Bilişim şirketi arasında 126. sırada yer aldığını söyledi.

Şirketin cirosunun 2018 yılında 113,5 milyon TL olduğunu aktaran Tunçer, 2018 yılının ikinci yarısında ABD pazarına yaptıkları ihracatın toplam cironun yüzde 2'sine ulaştığını söyledi.

- "Otel odasında teknoloji kullanımını pratikleştiren çözümlerimiz var"

Tunçer, Aktek'in Türkiye pazarının dışına ilk defa 2018 yılında ABD’ye yaptığı yerli yazılım ihracatı ile başladığını ifade ederek, bu yıl Almanya ve İspanya başta olmak üzere Avrupa Birliği ülkelerine yazılım geliştirme hizmetleri sunmayı hedeflediklerini kaydetti.

Aktek'in yazılım geliştirme, iş uygulamaları ve sistem yönetim hizmetleri alanında faaliyet gösterdiğini anlatan Tunçer, "Ödeme sistemleri, konsiyerj ve oda içerisinde bulunan internete bağlı cihazların ortak bir noktada birleştirmesini sağlıyoruz. Otel odasında teknoloji kullanımını pratikleştiren çözümlerimiz var. Müşteri odasında YouTube, Netflix, Hulu, Spotify gibi uygulamalarını internete bağlı cihazlardan hızlı ve güvenli bir şekilde yapabiliyor. Ekstra bir uygulama indirme, donanım ihtiyacı yok." bilgilerini verdi.

- İşletmelere "stratejik karar" alımında kolaylık sağlıyor

Ürünün, Amazon Web Service (AWS) üzerinde mikro servis mimari ile yazılan ve yürütülen bir platform olduğunu belirten Tunçer, başta konaklama ve sağlık sektöründeki işletmelere kolaylık sağladıklarını, bunun yanı sıra da ziyaretçilere de evde yaşadıkları konforu sunduklarını kaydetti.

Tunçer, Aktek çözümlerini kullanan sanayi kuruluşlarına Endustri 4.0 kapsamında üretim sistemleri teknolojilerini, mevcut kullandıkları ERP sistemleri ile entegre ederek üretim verimliliği ve kalite konusunda iyileştirmeler sağladıklarını söyledi.

Smart IoT Platformu'nun topladığı büyük veri ile de kullanıcı davranışlarını ve ihtiyaçlarını raporladığını anlatan Tunçer, bu verilerin işletmelere stratejik kararlar alma kolaylığı sağladığını söyledi.

- "İnsana değer katacak teknolojiler, öncelikli vizyonumuz"

Turizm sektöründeki firmaların misafirlerine evlerindeki konforu maliyet avantajlı çözümler ile sunmalarının tek yolunun teknolojiyi daha aktif kullanmalarından geçtiğini aktaran Tunçer, "Bu konuda AWS üzerinde geliştirilmiş global IoT platformumuzu tercih eden firmalar ölçeklenebilir hizmet ve maliyet yapısı, hızlı adaptasyon ile rekabette bir adım öne geçmektedir. Çözüm, müşterilerimize ölçeklenebilir, ilk yatırım maliyeti olmayan ve hızla misafirlerine sunabilecekleri, aynı şekilde ihtiyaçları doğrultusunda hızla geliştirilebilecek bir platform olmasının avantajlarını getirmektedir." diye konuştu.

Murat Tunçer, "2020 sonunda ABD pazarından 1 milyon doların üzerinde gelir sağlamayı bekliyoruz." ifadelerini kullanarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Önümüzdeki yıl ve sonraki dönemde hedefimizde, turizm sektöründe yer alan müşterilerimiz olacak. Aktek her zaman en iyi teknolojinin peşindedir. Her türlü sektörde insana değer katacak teknolojik atılımlara odaklanmak, gerek kendi üreteceğimiz yazılımlar, gerek ekosistemdeki yeni girişimleri gözlemde olup bünyemize katarak ilerlemek, öncelikli vizyonumuz."

Kaynak: AA