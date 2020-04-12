Türk, Sırp, İtalyan ve Çinli sanatçılar evlerinden konser verdi

Türk, Sırp, İtalyan ve Çinli orkestra ve koro sanatçıları, "Uzak Ama Birlikte" projesi kapsamında internet üzerinden evlerinden katılarak konser verdi.

Korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle başlatılan "Uzak Ama Birlikte" projesi kapsamında internet üzerinden evlerinden katılarak konser verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, konserin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Konser, "Pandemi Boyunca Dostluk" ve "DistanTogether (Uzak Ama Birlikte)" sloganlarıyla yayımlanırken, evden yayımlanan konsere Türkiye'den Samsun Devlet Opera ve Balesi, Sırbistan Ulusal Operası ve Çinli sanatçılardan oluşan koroya, Samsun Devlet Opera ve Balesi Orkestrası, İtalya'dan Benevento Filarmoni Orkestrası ve Sırbistan Ulusal Operası Orkestrası eşlik etti.

Konserin orkestra şefliğini, Samsun Devlet Opera ve Balesi'nde orkestra şefliğine yapan İtalyan Şef Andrea Solinas yaptı.

Konser, Ludwig van Beethoven'ın 9. Senfonisinin Joy to Ode (Neşeye Övgü) bölümünden 3 dakikalık bir kesit ile sonlandırıldı.

Kaynak: İHA