Türk siyasetine yeni bir parti daha katıldı: Doğru Parti

Eski bakan Rıfat Serdaroğlu başkanlığındaki ‘Çoban Ateşi Hareketi' bugün Doğru Parti adıyla siyasi hayatına başladı. Partinin kuruluşu için gerekli dilekçeler İçişleri Bakanlığı’na teslim edildi.

120 kurucu arasında gençler ve kadınların ağırlık taşıdığı Doğru Partisinde eski milletvekillerinden hiç kimse bulunmuyor. Kuruluşu hakkında açıklama yapan Rıfat Serdaroğlu, yaptığı açıklamada, “Amacımız bu milleti yeniden ayağa kaldırmaktır. Türkiye Cumhuriyeti’ni temel değerlerine yeniden kavuşturmaktır. Bu nedenle sistemin koruyucusu olmak istiyoruz. Bütün vatandaşlarımızın bize destek olmasını diliyorum” dedi.

İKTİDAR VE MUHALEFETİ HEDEF ALDI

Kuruluş için gerekli evrak, kurucu üyeler tarafından İçişleri Bakanlığına getirildi.

Evrakın verilmesinin ardından kurucu üyelerden Esen Fatma Kabadayı, Bakanlık önünde yaptığı açıklamada, "iktidar ve muhalefetten ümidini kesenlerin sesi olmak istediklerini" belirtti.

Kabadayı, "Bizler, Misak-ı Milli sınırları içinde yaşayan tüm vatandaşlarımızın birlik, beraberlik, barış, kardeşlik, huzur içinde ve eşit yaşamak istediğini biliyoruz ve bunu tesis etmek için yılmadan, durmadan çalışacağımıza ant içiyoruz." dedi.

Rıfat Serdaroğlu kimdir? Nereli? Hangi gazetede yazıyor?

''GELİN HEP BİRLİKTE 'DOĞRU' OLALIM''

Doğru Parti'nin Türkiye gibi önce Türk gençliğine, kadınlara ve analara emanet olduğunu kaydeden Kabadayı, "Tüm halkımıza çağrımızdır: Gelin, doğrudan yana olalım, doğru olalım, ülkemizi hep birlikte güzel günlere, doğru bir geleceğe taşıyalım." diye konuştu.

Açıklamanın ardından eski bakan Rifat Serdaroğlu ve partinin diğer kurucu üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti.